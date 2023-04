Pugnalato in strada all’alba Ucciso il guru delle app

C’è sgomento nella Silicon Valley per la morte di Bob Lee (foto), fondatore della società tecnologica multimiliardaria Cash App. Il guru dell’informatica è stato pugnalato da uno sconosciuto all’alba di martedì, non lontano dal centro di San Francisco. E l’episodio di violenza, in una delle zone più lussuose della città californiana, rilancia l’allarme sulla sicurezza della Golden City. Lo ha denunciato Elon Musk: "Molte persone che conosco sono state gravemente aggredite", ha detto il proprietario di Tesla e Twitter.

La polizia ha trovato Lee riverso a terra, con due coltellate al petto, nella zona dell’Embarcadero, lo splendido quartiere che costeggia la baia e si affaccia sul Golden Bridge: hanno cercato di rianimarlo, ma senza successo e alla fine è morto in ospedale. Per l’omicidio di Lee non è stato ancora fatto alcun arresto"