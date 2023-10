Protesi a cuore battente. Intervento da record

Un doppio impianto in contemporanea di protesi alle valvole cardiache eseguito a cuore battente ha salvato la vita a un paziente di 66 anni con gravi sofferenze cardiache e polmonari. È l’intervento, con pochissimi precedenti in tutto il mondo e inedito in Italia, portato a termine con successo alla Cardiochirurgia delle Molinette di Torino.