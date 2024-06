Preso a calci e gettato in mare, invalido aggredito a Bari. Il video dell’orrore indigna la Rete

Un uomo in evidente difficoltà colpito con un calcio e finito in acqua sul lungomare di Bari, con tanto di video pubblicato sui social. Le immagini dell’aggressione di hanno in poche ore fatto il giro del web e indignato migliaia di utenti. Nel video, ora rimosso da TikTok ma pubblicato sul canale Telegram ‘Emergenza baby gang e bullismo’ si vede una persona camminare con fare incerto sui frangiflutti del lungomare. Dopo pochi secondi un giovane gli si avvicina, lo colpisce con un calcio volante e lo fa cadere in acqua, prima di allontanarsi. "Quello che ho visto io e che hanno potuto vedere tutti, è la prova di una grande sconfitta collettiva", ha commentato l’assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico. La politica ha quindi definito il gesto "un episodio da denunciare senza appello".