Caso Pozzolo, il ferito valuta querela. Ira dell’opposizione: “L’indignazione di Meloni non basta”

Biella, 3 gennaio 2024 – La prefettura di Biella ha avviato la procedura per ritirare altre sei armi in possesso di Emanuele Pozzolo, il deputato dalla cui pistola nella notte di Capodanno è partito un proiettile che ha ferito lievemente uno dei presenti a una festa, nel Biellese. Finora è stata sequestrata solo la mini pistola che nella notte di Capodanno ha sparato è stata finora sequestrata nell'immediato, dai carabinieri, che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura locale. Per le altre sei armi non sarà un sequestro immediato: la legge prevede infatti che Pozzolo possa presentare le controdeduzioni entro una settimana. Se non dovessero essere accolte, i carabinieri potranno procedere al sequestrare pistole e fucili di proprietà del deputato di Fratelli d'Italia. A quel punto Pozzolo potrà comunque ricorrere al Tar entro sessanta giorni o presentare nei successivi tre mesi un ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

Il legale del ferito, intanto, valuta querela. "Nei prossimi giorni valuteremo: ci sono due mesi di tempo per depositare la querela", conferma l'avvocato Marco Romanello, il legale di Biella a cui si è rivolto Luca Campana, il 31enne elettrotecnico rimasto ferito, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anch’egli alla festa i cui locali erano stati presi in affitto dalla sorella Francesca, che è sindaca di Rosazza.

Luca Campana, il 31enne di Candelo (Biella) rimasto ferito la notte di Capodanno a Rosazza dal proiettile partito dalla mini pistola del deputato Emanuele Pozzolo (Ansa)

Il testimone: “Ha sparato lui”

Un testimone, intervistato da Repubblica, è sicuro che sia stato proprio Pozzolo a sparare, nonostante lui neghi. "Abbiamo avuto tutti paura, c'erano dei bambini – racconta il testimone, un agente di polizia presente alla festa – Pozzolo è arrivato a fine serata, stavamo andando via: era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo". Il deputato impugnava la pistola quando è partito il colpo, "la stava facendo vedere ai presenti. In un attimo si è sentito il botto dello sparo, ha rimbombato".

Il testimone assicura che Pozzolo non abbia estratto la pistola, magari per tirare un colpo in aria: "eravamo all'interno di una sala. Ha iniziato a mostrarla ai presenti, come se io tirassi fuori l'arma di ordinanza per fare lo stesso, una follia. In un secondo è partito il colpo". E quanto al fatto che Pozzolo ha detto che non è stato lui a sparare dice: "È successo sotto i miei occhi, come me l'hanno visto anche altre persone presenti. Abbiamo tutti rilasciato le nostre dichiarazioni ai carabinieri. È stata una leggerezza - sottolinea - poteva costare davvero cara a quel ragazzo, che è un gran lavoratore, un padre di famiglia con due bambini piccoli".

Fuoco di fila dalle opposizioni

E dalle opposizioni – e anche dall’Anpi – è fuoco di fila. “Ma quanto dobbiamo aspettare ancora per sentire pubblicamente qualcosa dalla Presidente del Consiglio sul parlamentare pistolero del suo partito? È un evento di imbarazzante e di grave enormità politica e istituzionale. Il silenzio è irresponsabile”, dichiara il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo.

''La presidente Meloni fa sapere tramite indiscrezioni di essere molto infuriata per il caso Pozzolo-Delmastro: e meno male, ma non ci basta. Siamo di fronte ad un caso grave. È inquietante che un deputato giri armato, e non si sa per quali specifici e fondati motivi di sicurezza, e usi la pistola come fosse un giocattolo. Il sottosegretario Delmastro ha mostrato di non ricoprire il suo incarico con disciplina e onore.

Meloni deve intervenire concretamente dando un segnale chiaro a tutta la sua classe dirigente, richiamandola a responsabilità e serietà". Così la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.