Più controlli e concorrenza salvano i salari

Il problema, tradotto nella vita quotidiana delle famiglie, è molto semplice: per riempire lo stesso carrello della spesa, si spende di più di due anni fa. Molto di più. E anche riempiendolo meno, quasi sempre il costo aumenta. Si chiama inflazione, variabile che negli ultimi vent’anni non ha turbato le nostre economie, e oramai lontana nella memoria anche di chi ha vissuto i picchi degli anni 70. Dovrebbe essere l’8 per cento, ma l’impressione, la certezza, è che sia almeno in doppia cifra. Dunque, che fare? Con i mutui, i rincari sono matematici: di quanto aumenta i tassi la signora Lagarde, tanto si scarica sulle nostre rate. Le banche, come spiega in queste pagine il Presidente Abi Patuelli, non possono sgarrare: sono sotto stretta vigilanza.

Ma tutti gli altri? Le aziende, ad esempio? È vero che le materie prime hanno avuto impennate da capogiro, un po’ assorbite nel ciclo produttivo e un po’ scaricate al consumo. Ma adesso che l’energia e non solo sono a costi ante-covid e ante-guerra, lo scarico spesso continua come se nulla fosse. È il caso della pasta, ad esempio, con prezzi, visto il crollo del frumento, che hanno attirato l’attenzione del ministro Urso e di una task force della Guardia di Finanza. Bene. Quanto ai prestiti al consumo, altra dolente nota, c’è un modo sicuro per esorcizzarne i costi: non fare acquisti. Il che purtroppo sta già accadendo. È bene sapere, comunque, che per tutti i tassi Bankitalia stabilisce i tetti massimi oltre i quali c’è solo l’usura. Con gli stipendi che boccheggiano, e con calmieri pubblici che in passato hanno dato scarsi risultati, a difesa del consumatore resta la medicina del libero mercato. In cui, se le aziende si accordano per tenere prezzi omogenei, vengono pizzicate dall’Antitrust, e se sparano alto, non vendono e falliscono. Insomma, meno speculazione e meno inflazione. E nel carrello, meno caro tassi e più concorrenza.