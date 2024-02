Patente e stretta Ue: “Ora codice della strada europeo. Multe da uniformare”

Roma, 7 febbraio 2024 – Patente, ritiro e stretta europea. “Era ora”, sono le prime parole di Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, esperto di sicurezza. “C’era grande attesa per questo provvedimento – sottolinea -. Ora naturalmente servirà un atto di ogni singolo governo perché la direttiva Ue diventi operativa”.

"Ora un codice della strada europeo”

Per il comandante Altamura i tempi sono maturi per arrivare a uniformare le norme sulla sicurezza stradale. “Questo obiettivo non è più rinviabile - osserva -. E servirebbe anche sulle sanzioni al Codice della Strada”.

Patente, in arrivo la stretta: il ritiro sarà valido in tutta Europa

Il caso della guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza, per dire, è regolata da valori che cambiano a seconda dello Stato. Quindi i livelli di alcol consentiti e quelli considerati fuorilegge sono diversi. Cosa che appare piuttosto singolare, visto che alla base dovrebbero esserci studi scientifici. “Le regole andrebbero uniformate anche in questo caso – è convinto Altamura -. L’Italia è nel mezzo della graduatoria”.

Autovelox: quando arriva il decreto

Nel frattempo c'è grande aspettativa anche per il decreto autovelox. Una storia infinita e tormentata, il testo è atteso dal 2010. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato più volte una svolta contro le multe selvagge. Il testo è in bozza, è stato analizzato in diverse riunioni tecniche all’Anci e dovrebbe andare in Conferenza Stato-Regioni.