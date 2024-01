Patente digitale su IT Wallet: quando arriva e come cambieranno le regole

Roma, 29 gennaio 2024 - Patente digitale su IT Wallet nel 2024: ma quando arriva? E come si ritira, in caso di infrazione? Sono tante le domande che si pongono gli addetti ai lavori sulle nuove regole del portafoglio digitale, il via libera al provvedimento dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri del prossimo 31 gennaio.

Patente digitale, cosa sapere

Ma di che cosa stiamo parlando? La patente sarà tra i documenti ‘archiviabili’ nel portafoglio dell’identità digitale, IT Wallet appunto. Avremo a portata di smartphone anche carta d’identità, passaporto e tessera sanitaria.

Ergastolo della patente: cos'è e come funziona

Autoscuole: ma come si ritira?

Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca, però si chiede: “Ma in caso di infrazione, come saranno ritirate le patenti? Nessuno ancora l’ha spiegato. Sinceramente devo ancora capire i vantaggi dell’operazione”.

Patente, cosa dice il codice

Oggi il codice della strada punisce la dimenticanza. Chi è al volante deve avere con sé il documento in originale. L’articolo 180 stabilisce il ‘peso’ delle sanzioni, da 42 a 173 euro. Non solo. “Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731”.

IT Wallet, cosa sapere

IT Wallet è il portafoglio digitale dei cittadini e sarà integrato sull’app Io. La piattaforma dovrebbe partire tra giugno e settembre. Entro il 2024 il portafoglio raccoglierà documenti e tessere dei cittadini che saranno dunque a portata di smartphone.