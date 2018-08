Palermo, 21 agosto 2018 - Choc a Palermo, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il vicino a colpi di pistola ed è ora barricato in casa armato. L'omicidio sarebbe avvenuto nella borgata marinara di Sferracavallo, al culmine di una lite nata per motivi di vicinato. L'aggressore dopo aver colpito la vittima, Cosimo D'Aleo, 43 anni, sarebbe prima fuggito, poi sarebbe tornato indietro chiudendosi nel suo appartamento. La vittima, freddata a colpi d'arma da fuoco, è stata trovata riversata sull'asfalto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti e vicini di casa che avevano sentito gli spari. Sul posto è arrivata la polizia. Indagini sono in corso.