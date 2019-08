Roma, 12 agosto 2019 - Non soltanto Richard Gere, Antonio Banderas e il nostrano chef Rubio. Cresce la solidarietà da parte delle celebrities per la nave Open Arms. In un videomessaggio pubblicato sui canali social ufficiali della ong spagnola, il premio Oscar Javier Bardem si unisce alle tante voci che chiedono di trovare al più presto una soluzione per gli attuali 151 migranti soccorsi a largo della Libia. "Faccio questo video - dice l'attore iberico - per unirmi in maniera pubblica alla richiesta mossa da più parti al nostro presidente Pedro Sanchez che guidi come Spagna, paese di origine della Ong Open Arms, la distribuzione dei migranti a bordo nei diversi Paesi dell'Unione europea. Perché crediamo sia necessario che un Paese membro dell'Europa debba coordinare questo processo e riteniamo - ribadisce - che la Spagna sia la più adatta, perché è il Paese di origine della Ong". Open Arms, secondo Bardem, "sta facendo un lavoro straordinario e necessario per la dignità umana e per salvare la vita di persone che scappano da situazioni che noi non possiamo neanche immaginare, con l'unico obiettivo di dare un futuro ai propri figli e alle proprie famiglie. A loro va tutto il mio appoggio" conclude il marito di Penelope Cruz.

🔴#JavierBardem se une a nuestra voz.

Por humanidad, por ética, por la dignidad humana. Por todo ello#PuertoSeguroYa

Mil gracias, Javier ❤️ pic.twitter.com/SJ4RiPf9pu — Open Arms (@openarms_fund) 12 agosto 2019

Poco dopo l'interessamento di Richard Gere - che è salito a bordo dell'imbarcazione che da 10 giorni si trova a una trentina di miglia da Lampedusa, in attesa di poter sbarcare, portando viveri e conforto ai migranti - è arrivato quello di un'altra star del mondo del cinema. Antonio Banderas ha definito "un orrore" la situazione che si è venuta a creare in Italia. L'attore e regista ha parlato della la situazione di stallo della Open Arms durante una conferenza stampa. Secondo i media spagnoli, che hanno seguito Banderas durante la presentazione di un film nella quale l'attore voluto parlare anche del clima che si è creato attorno alle ong spiegando che ciò ha "molto a che fare con quello che sta succedendo nel mondo" dove, per esempio, a capo degli Stati Uniti "c'è un signore che vuole erigere un muro".

Il ministro Salvini ieri sera, durante un contestato comizio a Siracusa, è intervenuto sulla questione: "Se volete i migranti portateli a casa - ha detto - così come Richard Gere ed Antonio Banderas farebbero bene ad ospitare i migranti nelle loro ville." Anche la leader di Fd'I ha commentato la situazione: "Dopo Richard Gere, arriva anche Antonio Banderas a farci la morale. Facciamo così: la Ong della Open Arms è spagnola? Banderas è spagnolo? Allora si attivi e proponga al suo Governo che gli immigrati clandestini sbarchino nei porti spagnoli. Vediamo cosa risponderà la sua Patria. Sono sempre tutti bravi a fare i solidali con i porti degli altri", ha scritto su Facebook Giorgia Meloni.

La Procura della Repubblica di Agrigento, in merito alla vicenda della Open Arms, ha aperto un'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine, che al momento non ha come oggetto l'attività dell'equipaggio della Ong, è finalizzata a individuare gli scafisti. I migranti sbarcati dalla nave, per ragioni mediche, saranno interrogati dalla squadra mobile.

Nella giornata odierna un altro centinaio di migranti sono stati salvati dalla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere battente bandiera norvegese, al largo della Libia. Si tratta del quarto intervento negli ultimi giorni e ora a bordo della'imbarcazione ci sono 356 persone. Nei giorni scorsi il Viminale ha notificato alla nave il divieto di ingresso, transito e sosta in acque italiane. La Commissione Ue "accoglie con favore" la decisione di Malta e Italia di far sbarcare per motivi di salute alcuni migranti della Open Arms, ma fa sapere che "non ha avviato il coordinamento" delle operazioni di sbarco e ricollocamento perché "non c'è stata alcuna richiesta da parte degli Stati": lo ha detto un portavoce della Commissione, ribadendo la posizione già espressa venerdì. La Commissione ha però "contattato gli Stati per chiedere di mostrare solidarietà", perché "deve essere trovata una soluzione per tutti quelli a bordo" sia della Open Arms che della Ocean Viking. La richiesta formale di coordinamento degli Stati quindi non c'è ancora, ma Bruxelles ha avviato dei colloqui informali tra i governi per capire che tipo di disponibilità c'è e su quale tipo di soluzione. Una consultazione che "continuerà nei limiti del nostro mandato", precisa il portavoce. La Commissione sta inoltre lavorando alla risposta alla lettera del presidente del Parlamento Ue David Sassoli a Juncker, e dovrebbe arrivare in settimana.