Nuoro, 11 maggio 2021 - Omicidio nella notte in Sardegna, a Tortolì, dove un uomo ha accoltellato la ex compagna, Paola Piras, ferendola gravemente, e ucciso il figlio della donna intervenuto per proteggere la madre. La vittima è Mirko Farci, aveva 20 anni. Il sospettato è un cittadino di origine pakistana di 29 anni che si è dato alla fuga ed è al momento ricercato in tutta l'Ogliastra.

Il delitto all'alba in via monsignor Virgilio, nella casa della donna in pieno centro. L'uomo si sarebbe introdotto nella casa della ex violando la misura di divieto di avvicinamento che gli era stata inflitta dai giudici per maltrattamenti nei confronti della donna. Per cui, tra l'altro, era stato arrestato di recente.

A quel punto il 29enne si sarebbe quindi scagliato contro la ex, ferendola con un coltello. Mirko avrebbe tentato di proteggere la madre, ma sarebbe stato colpito mortalmente dai fendenti del presunto omicida. L'uomo sarebbe fuggito prima dell'arrivo dei Carabinieri, avvertiti da un parente della vittima. Accertamenti sono in corso, partita la caccia all'uomo con un enorme dispiegamento di forze sul posto: le indagini di militari dell'Arma, Polizia e Guardia di finanza sono coordinati dalla Pm di Lanusei Giovanna Morra. Da accertare quale sia stato il motivo che ha innescato la follia omicida. Paola Piras, 50 anni, è stata soccorsa dal 118 e si trova ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni.