Salento, uccide la madre e scappa: fermato il 21enne Filippo Manni

Lecce, 17 giugno 2025 – L’avrebbe colpita alla testa con un’accetta e poi si è allontanato. L’ennesimo femminicidio in Salento si è consumato poco prima delle 15 a Racale, comune con 10mila residenti, in provincia di Lecce. La vittima è Teresa Sommario, 53 anni, nata in Germania, trovata morta nella sua casa di via Toscana, dove viveva anche il figlio. Filippo Manni, 21 anni, è stato rintracciato in Paese poco più di un’ora dopo il delitto: per i carabinieri è lui l’autore del delitto efferato.

A trovare la donna senza vita, in una pozza si sangue, è stato il figlio, che ha dato l’allarme. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Filippo Manni avrebbe colpito la madre alla testa con una scure poi sarebbe scappato. Manni è visto girare in centro a Racale ed è stato portato in caserma per essere interrogato. Indagini sono in corso per capire che cosa sia accaduto tra quelle mura, cosa abbia armato la mano del ragazzo. Diversi i colpi inferti alla 53enne, sferrati con inaudita violenza.

E’ il terzo femminicidio nel Leccese in sole 4 settimane. L’ultimo quattro giorni fa, quando un 25enne ha colpito con un paio di forbici la compagna di 29 e la suocera di 53, per poi gettarsi dalla finestra di casa. Lo scorso 8 giugno Luigi Quarta, 81 anni, aveva sparato alla testa della moglie Amalia, prima di chiamare i carabinieri. Il 16 maggio Angelo Brigante, di 85 anni, aveva ucciso la moglie Mariateresa Parata, poi si era tolto la vita.