Messina, 2 gennaio 2022 - Omicidio in pieno giorno a Messina: un giovane di 31 anni, Giovanni Portogallo, è stato ucciso nel pomeriggio in via Edoardo Morabito, nel rione di Camaro, freddato da colpi di pistola mentre andava in motorino. Un altro uomo di 35 anni, che era con lui in sella allo scooter, è stato ferito in modo grave: subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Piemonte. La vittima, messinese, era già conosciuta alle forze dell'ordine.

E' successo tutto intorno alle 14.30. I carabinieri che indagano sul delitto non escludono al momento nessuna pista: stanno raccogliendo testimonianze.