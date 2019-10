Roma, 28 ottobre 2019 - Dovrà essere ascoltata di nuovo, oggi o domani in Procura, Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, il giovane di 24 anni ucciso con un colpo di pistola calibro 38 alla testa mercoledì scorso di fronte ad un pub del quartiere Appio a Roma. Troppe le zone d’ombra ancora da esplorare e chiarire, infatti, nell’inchiesta sul feroce omicidio di cui sono accusati, in carcere, altri due ragazzi di 20 e 21 anni abitanti nella periferia sud della Capitale, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, fermati a tempo di record da polizia e carabinieri alle prime ore di giovedì, dopo la segnalazione della madre di uno di loro.

«Un delitto maturato durante la trattativa andata male per l’acquisto di una partita di marijuana? Ipotesi che la fidanzata della vittima ha respinto con forza fin dall’inizio», ricordano gli inquirenti, che però sono determinati a riesaminare tutti i particolari discordanti emersi dalle ricostruzioni dell’aggressione forniti dalla giovane ucraina di 25 anni, babysitter, cameriera e aspirante modella, dal 2003 a Roma con la madre e la sorella.

Anastasiya ha subito detto di essere stata colpita alla testa con una mazza da baseball e di essere svenuta; solo dopo si sarebbe accorta del fidanzato a terra in una pozza di sangue. A chi la soccorre, però, non sembra essere dolorante, non ha riportato ematomi e ferite lacerocontuse. Al pronto soccorso, ore dopo la tentata rapina sfociata in omicidio, verrà refertata con «contusioni generiche».

A prima vista nessuno ha notato profonde ferite alla testa, neppure il titolare del negozio di tatuaggi in cui la ragazza entrò per lavarsi le mani insanguinate («è rimasta abbastanza a lungo da me», ha spiegato ai giornalisti), mentre lei ha sostenuto di essere stata colpita anche sulla schiena. Inoltre, le immagini di videosorveglianza dello stesso negozio di tatuaggi mostrano una scena in cui, alle 22.50, si vede passare la Smart di Del Grosso e Pirino. L’auto supera il pub, svolta a sinistra e fa il giro dell’isolato, per rispuntare poco dopo. Alle 22.59 si ferma in doppia fila. Poi lo sparo. Da questa tempistica sarebbe tagliata fuori l’aggressione con la mazza da baseball alla giovane nello stesso punto della successiva esecuzione.

Mentre Luca Sacchi veniva raggiunto da un colpo diretto alla nuca, sulla scena erano presenti due giovani che bevevano birra di fronte alla vetrina del pub. Dopo lo sparo, le immagini mostrano uno dei due ragazzi che si avvicina a Luca, lì dove in quel momento c’è anche Anastasiya. Poco più tardi la ragazza entra nel negozio di tatuaggi per lavarsi le mani e poi fino all’ 1.30 rimane seduta su un gradino lì davanti.

Cosa conteneva lo zainetto di Anastasiya, quello che le sarebbe stato strappato dagli aggressori e poi è stato ritrovato? A quanto riferito sulle prime dalla ragazza, c’erano una bottiglietta d’acqua, trucchi e un portamonete con pochi spiccioli. Ma alcuni personaggi del giro di Del Grosso, individuati e ascoltati dagli investigatori, avrebbero riferito di aver visto all’interno di quello zaino, quando gli fu mostrato nel vicino parco della Caffarella, mazzette da 20 e 50 euro, per una somma di circa 2mila euro. Sufficiente per acquistare, sul mercato di strada, 3 chili di ‘erba’.

Ma chi ha sentito la viva voce di questi balordi ha avuto l’impressione che potessero riferirsi a una cifra forse maggiore, in grado di procacciare anche un bel po’ di cocaina. Una cifra che avrebbe ingolosito Del Grosso e Pirino, a tal punto da far prendere loro la decisione di appropriarsene senza consegnare la droga ‘leggera’ che sarebbe stata pattuita. E Luca Sacchi, palestrato e pronto a difendere la sua ragazza, ne avrebbe fatto le spese. «La droga non c’entra, è intervenuto solo per proteggermi», ha insistito lei finora.

Al setaccio tutti i contatti tra gli smartphone di vittime e spacciatori. Sulla scena del crimine erano in 8: oltre ad Anastasiya e Luca, due loro amici già identificati e, con Del Grosso e Pirino, anche i due complici in cerca per loro di clienti. Bisogna capire se ci fossero contatti pregressi tra i diversi attori e se siano attendibili le dichiarazioni dei presunti emissari sulla «trattativa per acquistare merce». E questo è un passaggio prevedibile, ma molto delicato: perché gli accertamenti tecnici sui cellulari, finalizzati a ricostruire contatti, rapporti e spostamenti, comporterebbero l’iscrizione sul registro degli indagati delle persone coinvolte. A parte, ovviamente, i due detenuti per omicidio. «Non sapevo fosse armato, io ero andato lì solo per uno scippo», si è limitato a dichiarare Pirino dal momento del fermo. Su indicazioni di Del Grosso sono stati ritrovati solo tamburo e ogiva del revolver. La pistola è ancora da recuperare.