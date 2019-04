Chiavari, 24 aprile 2019 - Omicidio a Chiavari, dove un orefice di 70 anni è stato trovato morto dentro la sua auto nel parcheggio di un supermercato. In un secondo momento si è appreso che la vittima, originario della Sicilia, era un ex collaboratore di giustizia: si chiamava Pino Orazio. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato ucciso intorno alle 23 di ieri.

GIALLO SULL'ARMA - Ma è giallo sull'arma utilizzata per il delitto. Dopo un primo esame superficiale del medico legale, è stato rinvenuto un foro sulla nuca, molto piccolo. Qualora fosse riconducibile ad un'arma da fuoco, potrebbe trattarsi - spiegano fonti investigative - di una calibro 22. Il colpo potrebbe essere stato esploso da una distanza di 5-6 metri. Ma la ferita, considerata mortale, potrebbe essere stata provocata anche da un'altra arma. Dalle prime informazioni pare sia stata inferta mentre Orazio si avviava verso la propria vettura, trovata poi ancora chiusa. Queste le ricostruzioni che giungono dagli uomini della squadra mobile di Genova, agli ordini del primo dirigente Marco Calì.

APERTE TUTTE LE PISTE - Quando gli agenti del commissariato di Chiavari sono giunti sul posto hanno trovato il marsupio dell'orefice con ancora i soldi. Non sono stati trovati segni di colluttazione nè tracce ematiche nella zona. Tutte le piste sono aperte, al momento. Dal tentativo di rapina finito male fino all'esecuzione. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato ma anche quelle lungo la strada che dal negozio porta al parcheggio per vedere se qualcuno lo abbia seguito. Non avrebbero fornito per ora elementi significativi i testimoni individuati dagli inquirenti. Già sentiti i parenti della vittima.