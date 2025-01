Nuovi attacchi hacker. Il collettivo filo-Palestina rivendica i raid contro banche e aziende

Un gruppo di hacker filopalestinesi, Alixsec, ha rivendicato nuovi attacchi informatici, prendendo di mira siti di banche (come Intesa e Montepaschi), porti (Taranto e Trieste) e aziende (Vulcanair e Olidata). L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nella foto il direttore generale Bruno Frattasi ) ha supportato i soggetti colpiti nel ripristino delle funzionalità, poiché gli attacchi sono di tipo Ddos (Distributed Denial of Service). Alixsec sostiene la causa russa e ha legami con il gruppo Noname, notoriamente attivo contro gli interessi israeliani. Dopo una pausa di due settimane, sabato scorso gli hacker filorussi hanno colpito nuovamente, in particolare il gruppo “Noname057(16)”, attaccando i siti di ministeri e istituzioni italiane, come Esteri, Infrastrutture e Trasporti, e aziende del trasporto pubblico. Il risultato è stato un disagio temporaneo per i servizi.

La cybersicurezza italiana, attraverso il Csirt, ha assistito gli enti nel recupero delle funzionalità. Gli hacker hanno criticato la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina, e hanno minacciato nuove azioni se l’Italia non migliorerà la sua sicurezza informatica. Questi attacchi fanno parte di una guerra cibernetica in corso dal marzo 2022, con Alixsec e altri hacker che mirano a obiettivi ucraini e alle nazioni alleate.