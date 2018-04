Roma, 25 aprile 2018 - Giorgio Napolitano è in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico al cuore a cui è stato sottoposto d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma. "E' perfettamente riuscito, è stato un intervento complesso. Il cuore ha ripreso le sue funzioni, il paziente è molto stabile. Ora aspettiamo". E' quanto dichiarato in un briefing con la stampa dal professor Francesco Musumeci, primario del reparto di cardiochirurgia del San Camillo. L'intervento è durato tre ore e mezza, Napolitano è in terapia intensiva, e nelle prossime ore, quando saranno del tutto stabilizzate le funzioni emodinamiche e pressorie, sarà tolta la sedazione.

L'età del paziente ha il suo peso sui tempi della ripresa, ha spiegato Musumeci, accompagnato in sala stampa dal direttore generale Fabrizio d'Alba. Il cardiochirurgo si è detto comunque "molto soddisfatto" di come è andato l'intervento.

Musumeci ha spiegato che l'operazione chirurgica si presentava complessa perché si era determinata una dissezione dell'aorta discendente, una gravissima rottura della parte interna dell'aorta e che richiede un intervento in assoluta emergenza: è stato sostituito il tratto iniziale dell'aorta.

Questa improvvisa patologia si manifesta acutamente, con dolore forte al torace che spesso può essere scambiato per un infarto in atto.

Napolitano è stato accompagnato in ospedale dal figlio, ed è sempre stato lucido, ha parlato col chirurgo, che gli ha spiegato l'urgenza e il tipo di intervento a cui sarebbe stato sottoposto dopo che una serie di esami aveva evidenziato appunto la dissezione aortica.

IN TV E AL LAVORO NEI GIORNI SCORSI - Napolitano ha 92 anni: è stato parlamentare, ministro, presidente della Camera e Capo dello Stato dal 2006 al 2015. Domenica scorsa era apparso in buone condizioni a 'Che tempo che fa' su Rai1, dove aveva mostrato la consueta lucidità, dilungandosi in riflessioni acute sulla situazione politica attuale. Nei giorni ancora precedenti era stato impegnato al Quirinale nelle consultazioni per l'esecutivo di Sergio Mattarella.

Il mondo politico segue con apprensione l'evolversi della situazione al termine di un'intesa giornata di colloqui alla Camera per la formazione del governo.