Roma, 24 aprile 2018 - Giorgio Napolitano operato d'urgenza al cuore. Il presidente emerito della Repubblica ha accusato forti dolori al petto nel pomeriggio: dopo una visita dal cardiologo in serata è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove i medici gli hanno diagnosticato un aneurisma dissecante dell'aorta (dissecazione o dissezione aortica), in sostanza una lesione della più grande arteria del corpo umano. In questo momento è sottoposto a un delicato intervento nel reparto di cardiochirurgia diretto dal professor Francesco Musumeci. A quanto si apprende è rimasto sempre cosciente. Un bollettino medico è atteso al termine dell'operazione che ha una durata prevista di un paio d'ore.

In un primo momento il presidente era stato portato al Santo Spirito ma vista la gravità delle sue condizioni è stato deciso il trasferimento al Policlinico San Camillo, dove opera il professor Musumeci che è stato subito richiamato in ospedale, e con lui la sua équipe. Nel piazzale interno del nosocomio intanto stazionano una decina di auto d'ordinanza e 'civetta' di polizia e carabinieri.

Napolitano ha 92 anni: è stato parlamentare, ministro, presidente della Camera e Capo dello Stato dal 2006 al 2015. Senatore a vita, fino a pochi giorni fa è stato impegnato al Quirinale nelle consultazioni per l'esecutivo di Sergio Mattarella. Il mondo politico segue con apprensione l'evolversi della situazione al termine di un'intesa giornata di colloqui alla Camera per formazione del governo.

Notizia in aggiornamento