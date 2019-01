Napoli, 30 gennaio 2019 - Mentre per Tony Essoubti Badre, il 24enne di Cardito che ha confessato di aver picchiato a morte il figlio della compagna, è il giorno dell'udienza di convalida dell'arresto, la bambina coinvolta nello sfogo feroce del patrigno, domenica scorsa, sta meglio: tanto da poter incontrare il pm che indaga. Il racconto del patrigno. infatti, non ha convinto del tutto gli inquirenti e le indagini continuano, pur con tutte le cautele del caso.

Il patrigno: "Li ho picchiati perchè avevano rotto la sponda del letto

La piccola, 7 anni, resta ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, piantonata dalle forze dell'ordine e con il divieto di incontrare i parenti. "Il quadro clinico - spiega il primario del Pronto Soccorso Vincenzo Tipo - è in continuo miglioramento per le condizioni fisiche, ma la piccola resta qui anche per proseguire il percorso di sostegno psicologico a cura dello staff dell'ospedale". E' stata picchiata a sangue, ha visto morire il fratellino, e ha solo sette anni.

La pm Paola Izzo della Procura di Napoli Nord, che si occupa delle indagini, l'ha già interrogata ieri per circa due ore, alla presenza della psicologa che la segue, facendosi raccontare gli episodi che hanno portato alle percosse subite da lei e dal fratello. I colloqui della piccola con il pubblico ministero proseguiranno anche nei prossimi giorni, con durate mai troppo lunghe per non acuire lo stress della bambina.

Oggi poi si tiene l'autopsia sul corpo del fratellino ucciso a botte.

