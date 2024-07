Ceglie Messapica (Brindisi): muore schiacciato da un tronco durante un incendio

Ceglie Messapica (Brindisi), 20 luglio 2024 - È morto schiacciato da un tronco mentre lavorava a spegnere un incendio tra Ceglie Messapica e Ostuni (Brindisi). La vittima è un operaio dell’Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali). La tragedia segue di tre giorni la morte dei due vigili del fuoco di Matera.

Secondo la ricostruzione fatta fino a questo momento, durante le operazioni di bonifica dell’incendio, verso le 19.30 di oggi, è crollato a terra un albero di grossa taglia. Le grida dell’uomo e lo schianto hanno allertato una squadra di vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Poi sono arrivati altri in aiuto, allertati dall’allarme diffuso via radio.

L’uomo è stato liberato grazie all’intervento delle squadre equipaggiate di motoseghe. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. A quanto risulta, la vittima era ormai vicina alla pensione.

L’incendio, secondo un primo bilancio, avrebbe bruciato degli ulivi secolari. Vano si è rivelato l’intervento del 118 per salvare l’operaio. L’allarme è stato dato da altri colleghi dell’Arif che insieme ai vigili del fuoco stavano operando per spegnere le fiamme e per effettuare le attività di bonifica di nuovi focolai.

La tragedia arriva tre giorni dopo la morte dei due vigili del fuoco eroi di Matera. I funerali solenni di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, entrambi di 45 anni, si svolgeranno lunedì 22 luglio, alle ore 18, nella chiesa di San Pio decimo. I due pompieri sono morti mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio divampato nelle campagne di Nova Siri ( Matera). Domani mattina, dalle ore 10, sarà aperta la camera ardente, nella caserma dei Vigili del fuoco, a Matera: resterà aperta fino alle ore 21 e riaprirà lunedì mattina, dalle ore 9 alle 13. Secondo quanto si è appreso, oggi, a Bari, si è svolta l’autopsia: l’esame approfondito dell’anatomopatologo fornirà elementi all’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti.