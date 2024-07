Morti due vigili del fuoco a Nova Siri (Matera): stavano spegnendo un incendio

Matera, 17 luglio 2024 – Tragedia sul lavoro in provincia di Matera. Nel pomeriggio sono morti due vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un vasto rogo. Le fiamme, divampate in contrada Cozzuolo, nel comune di Nova Siri, hanno avvolto la fitta vegetazione. La dinamica dell'evento è ancora da accertare, come fanno sapere gli stessi vigili del fuoco. Di certo le temperature africane di questi giorni hanno innescato diversi roghi e reso più complesse le operazioni di spegnimento.

Piantedosi: “Profondamente addolorato”

"Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo a Matera”. Ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, appresa la notizia della morte dei due pompieri. “Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il Corpo nazionale”, ha aggiunto il titolare del Viminale ricordando “il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i Vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”

"Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due vigili del fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze". Lo afferma in una nota il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci.

Fiamme a Casal Lumbroso (Roma)

Diversi gli incendi di vaste proporzioni divampati oggi: intorno alle 14 un vasto incendio è divampato in zona Casal Lumbroso a Roma. Coinvolti dalle fiamme due capannoni ed evacuate in via precauzionale diverse abitazioni a causa del fumo denso che ha interessato l'intera area. L'intervento da parte dei pompieri è ancora in corso. L'odore di fumo è stato avvertito fino ai quartieri centrali della capitale. L'incendio ha interessato anche una fabbrica che avrebbe riportato ingenti danni. Non risulterebbero al momento persone ferite. Contattata anche Arpa Lazio per le verifiche del caso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e pattuglie della polizia locale del XII Gruppo Monteverde per mettere in sicurezza l'area e consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti sono tuttora impegnati nella gestione della viabilità e nelle chiusure al traffico veicolare di via del Casale Lumbroso, nel tratto compreso tra Via di Malagrotta e Via Tullio Ascarelli, ed altre strade adiacenti a quest'area. Un altro rogo di sterpaglie è divampato in viale Guido Carli a Tor Vergata. Sul posto i pompieri, che hanno spento le fiamme, e la polizia.

Rogo di 6.000 mq a Massarossa (Lucca)

Altro incendio stamattina a Massarosa (Lucca). Le fiamme hanno interessato circa 5-6.000 metri quadrati di vegetazione, in località Botolo dove c'è la presenza anche di torba che può con il surriscaldamento aver alimentato le fiamme anche se non sono da escludere altre possibili cause. Nel pomeriggio sono iniziate anche le operazioni di allagamento con acqua disponibile nella proprietà. L'incendio si è sviluppato in un terreno privato. La situazione è sotto controllo da parte dei volontari e dei vigili del fuoco.

Circolazione ferroviaria sospesa fra Pomezia e Torricola

Nel pomeriggio circolazione ferroviaria sospesa fra Pomezia e Torricola, linea Roma-Napoli via Formia, per un incendio esterno alla sede ferroviaria. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e tecnici di RFI. È in corso la riprogrammazione dell'offerta dei treni con cancellazioni, limitazioni e rallentamenti.