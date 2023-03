Morto soffocato da un pezzo di pizza, dramma ad Aquino (Frosinone)

Soccorsi

Frosinone, 28 marzo 2023 – Un ragazzo di 27 anni è morto ad Aquino, in provincia di Frosinone, soffocato dal pezzo di pizza che stava ingoiando durante il pranzo.

E’ successo in un appartamento di via Roma sotto gli occhi dei genitori del giovane che non hanno potuto far nulla per salvare il figlio. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. Sul posto i carabinieri della compagnia di pontecorvo.

La vittima è un commerciante cinese da tempo residente in Italia: il trancio gli è andato di traverso ostruendogli le vie respiratorie. Il ragazzo è diventato livido, ha portato le mani alla gola, segno di soffocamento, i genitori hanno tentato di liberare la trachea prima di chiedere aiuto al 118. In pochi minuti un'ambulanza ha raggiunto il posto. Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso.