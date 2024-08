I giochi in piscina di Giorgia Meloni e la figlia, foto dal resort di lusso con gli auguri di Ferragosto

Brindisi, 15 agosto 2024 – Giorgia Meloni in versione inedita nella consueta cartolina dalle vacanze. In una foto pubblicata sul suo profilo Instagram la presidente del Consiglio si diverte in piscina con la figlia Ginevra. L’immagine è sgranata, volutamente, per tutelare la privacy sua e della bambina, che intuiamo visibilmente cresciuta, i capelli lunghi, biondi come quelli della mamma. Per l’occasione del Ferragosto la famiglia si è riunita. Giorgia Meloni sta trascorrendo le ferie in una masseria di Ceglie Messapica, località del Brindisino che ha scelto per il quinto anno consecutivo. Con lei e la figlia c’è anche l’ex compagno e padre della bambina, il giornalista Andrea Giambruno, dalla quale la premier si è recentemente separata. E poi la sorella Arianna e il cognato, il ministro Francesco Lollobrigida, oltre che qualche fedelissimo di Fratelli d’Italia. "Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate – scrive Meloni nella frase che accompagna i suoi auguri – Buon Ferragosto a tutti!”

Il post di Giorgia Meloni con gli auguri di Ferragosto (Instagram)

Il resort di lusso, masseria Beneficio, che viene affittata ad uso esclusivo, è blindato e presidiato dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la riservatezza della famiglia Meloni. “Un’oasi di pietra fra i vigneti”, si legge sul sito della struttura che offre una galleria di foto paradisiache: i trulli, la piscina, la campagna della Valle d’Itria. La “camera da letto padronale” che immaginiamo occupata da Meloni e la figlia si trova proprio all’interno di un autentico trullo, dotato di tutti i comfort tra cui la vasca idromassaggio. Ci sono poi altre cinque camere, la cucina, un salone. La zona solarium con la piscina gode di una privacy assoluta.

Una foto della masseria di Ceglie Messapica che ospita Meloni e famiglia

Al momento fuori dalla struttura sono stati avvistati solo il ministro Lollobrigida e Giambruno, fotografati in paese a fare la spesa. Il cognato di Meloni si è anche concesso un escursione in bici nella valle. Passeggiatina nel borgo antico anche per Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute.

Ora a Ceglie Messapica aspettano un’uscita pubblica della premier, magari per la festa de ‘La Piazza’ a fine mese, a cui dovrebbero partecipare anche Salvini e Tajani.