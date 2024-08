Il relax di Giorgia Meloni in masseria interrotto da due uomini. “La premier deve conoscere il nostro progetto”

Brindisi, 13 agosto 2024 – La quiete della masseria Beneficio che ospita Giorgia Meloni e famiglia per le vacanze è stata interrotta oggi da due uomini che hanno suonato al campanello della struttura di Ceglie Messapica: volevano parlare direttamente con la premier per illustrare un “progetto di un innovativo sistema militare per la difesa nazionale”, da far pervenire a Guido Crosetto. “Il ministro non può restare all’oscuro del contenuto”.

“No grazie”, ha risposto qualcuno dall’interno della masseria. Ma i due uomini non si sono spostati finché non è intervenuta la sicurezza della premier, che ha chiesto gentilmente di spostare l’auto dal cancello e di allontanarsi.

L'ingresso della masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica (Ansa)

Meloni è approdata nel Brindisino un paio di giorni fa: trascorrerà a Ceglie Messapica le sue ferie, prima di tornare al lavoro: la aspetta un periodo caldo a Palazzo Chigi, fra politica estera, nomine Rai e manovra economica.

Con lei in masseria – un’oasi di lusso fa gli ulivi con trulli, palme e piscina – ci sono la figlia Ginevra, l’ex compagno e padre della bambina, Andrea Giambruno, i familiari stretti e altri ospiti di Fratelli d’Italia. La struttura è blindata. Gli unici a uscire e entrare sono i dipendenti e i proprietari, anche se questa mattina il ministro Francesco Lollobrigida, cognato della premier, è stato visto pedalare fuori dal resort per una escursione in bici tra i sentieri della Valle D'Itria.

In paese sperano che Meloni si conceda un giro nel borgo antico, o anche più di uno. Una prima visita ora magari, e poi ci si aspetta che la premier possa raccogliere l'invito a fine agosto per la settima edizione della kermesse ‘La Piazza’ dove sono già attesi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Meloni è ormai un habitué di queste zone. “La sua presenza ci inorgoglisce. Vuol dire che qui trova il clima di riservatezza, discrezione e serenità”, ha dichiarato il sindaco di

Ceglie Messapica, Angelo Palmisano. “Come ogni anno ci saluteremo per garbo istituzionale e per il rapporto di amicizia che ci lega”.