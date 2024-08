Dove sono i politici (oltre Meloni) in vacanza. Renzi in Costa Smeralda, Calenda in Turchia. Salvini, addio Papeete

Roma, 12 agosto 2024 – Non solo Meloni. Anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha scelto la Puglia e l’agriturismo Li Reni in Salento, di proprietà di Bruno Vespa e che di recente è stata la location del matrimonio del figlio del conduttore, Alessandro. Il leader della Lega rimarrà per una settimana insieme a Francesca Verdini, mentre nei giorni scorsi è stato avvistato a Cervia in Emilia-Romagna, dove ha partecipato alla festa del Carroccio. Sono passati cinque anni dalle sue vacanze al Papeete tra musica, cubiste e mojito e sembra quasi una vita: oggi il ministro su Instagram posta video in cui compra regali per la figlia ai mercatini e scatti con la compagna in abito estivo da sera.

MATTEO RENZI ED ELLY SCHLEIN

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dopo aver fatto il funerale del Terzo Polo ed essere tornato a discutere con il centrosinistra, si è concesso qualche giorno di relax in Sardegna insieme alla moglie Agnese Landini. Le foto del settimanale Chi lo hanno ritratto in un hotel di lusso della Costa Smeralda mentre prende il sole con un costume a tema marittimo. Nessuna notizia invece sulle vacanze di Elly Schlein con la compagna Paola Belloni, anche se dovrebbe passare qualche tempo a Lugano dai suoi genitori. Nei giorni scorsi la segretaria del Partito Democratico è stata alle Feste dell’Unità in Emilia-Romagna e ha scattato le abituali foto con i volontari, prima di partecipare alla Festa di Pian di Setta con il candidato alla presidenza della Regione Michele De Pascale.

LE ISTITUZIONI

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso in Val Badia, mentre la seconda carica dello Stato Ignazio La Russa sarà prima in Sicilia e poi nella casa al mare di Zoagli in provincia di Genova, di proprietà del figlio Geronimo. Per il presidente del Senato non è esclusa anche una puntata in Sardegna. Quello della Camera Lorenzo Fontana invece sarà in Puglia sul mare del Gargano. Carlo Calenda lo aveva detto all’inizio di agosto sui social: "Quest’anno portiamo i ragazzi a visitare la Turchia. Istanbul, Smirne, Efeso, Troia, Cappadocia. Sto leggendo appunto "Istanbul" di Pamuk".

I MINISTRI

La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha scelto Marina di Pietrasanta in Versilia, nella casa intestata a Lorenzo Mazzaro, figlio suo e dell’ex compagno Canio. Si tratta di una residenza prestigiosa, realizzata nell’area verde al confine con Forte dei Marmi e immersa nel bosco della Versiliana. Il responsabile degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha spiegato ai cronisti che si ritaglierà alcuni giorni di relax a Fiuggi, dove è residente e cittadino onorario.

L’OPPOSIZIONE

Vacanze divise per i leader di Avs: Nicola Fratoianni sarà al Sud e poi in Sicilia, mentre Angelo Bonelli andrà in Trentino con moglie e figlia. Nulla si sa, invece, delle vacanze del presidente del M5s Giuseppe Conte: farà sicuramente tappa in Puglia. Ma forse eviterà i resort di lusso, dopo le polemiche dell’anno scorso su quello dell’anno scorso in Maremma, dove le camere costavano tra 600 e 1400 euro.