Meloni bacchetta La Russa

All’Anpi, e alla sinistra, non sono bastate né bastano le scuse del presidente del Senato per le sue parole ("Ho sbagliato a non dire che a via Rasella sono stati uccisi soldati nazisti"), chissà se si acconteranno di quelle pronunciate ieri dalla premier Meloni. "E’ stata una sgrammaticatura istituzionale, ma lui stesso ha chiuso la questione scusandosi". Vedremo nei prossimi giorni. Intanto ieri pomeriggio si è tenuto un flash mob proprio a via Rasella al grido di "Ora e sempre Resistenza". Nel luogo dell’attentato dei Gap è stato esposto, da cittadini, esponenti politici e Anpi, un grande striscione con testo rosso su sfondo bianco recante tale scritta. Anpi, Verdi-Sinistra, altri partiti, familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine hanno chiesto, di nuovo, le dimissioni di La Russa e invocato anche "l’intervento di Mattarella".