Matteo Messina Denaro, le foto inedite dopo l'arresto

Roma, 22 febbraio 2023 - Sono destinate a entrare nella storia le immagini della firma del verbale di arresto da parte di Matteo Messina Denaro. Il boss, che è stato protagonista di una latitanza durata 30 anni e finita con l'arresto il 16 gennaio scorso da parte dei carabinieri del Ros e del Gis che lo hanno bloccato all'esterno della clinica La Maddalena di via San Lorenzo a Palermo, appare sereno e per nulla infastidito in questi scatti.

All`interno di un hangar c'era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e reparto operativo speciale. Quelle che Messina Denaro sta mettendo mentre viene fotografato sono le firme di rito.

L'ex superlatitante è stato arrestato il 16 gennaio e dal 18 dello stesso mese è rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere dell'Aquila, dove per permettergli di affrontare la chemioterapia per curare il tumore di cui soffre è stato allestito un ambulatorio.