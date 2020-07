Roma, 23 luglio 2020 - Capelli al vento, costume da bagno, onde del mare sullo sfondo. Maria Elena Boschi posta sul suo profilo Instagram "che luogo incantato" è Ischia, ma le foto delle sue vacanze in barca fanno storcere il naso a diversi utenti. Tanto che l'immagine (non postata dall'interessata), che la ritraeva in bikini circondata da amici su uno yacht, è stata rimossa in tempo record. Non si conosce il motivo della cancellazione della foto: forse l'imbarazzo nel mostrarsi in bikini o forse le polemiche scatenate nei commenti. Anche sotto gli altri post della senatrice, infatti, gli haters non si risparmiano. "E queste vorrebbero fare politica per il paese", scrive qualcuno."Poverina, chissà come sarà stanca!", ribatte qualcun altro. E c'è anche chi la invita "ad andare a raccogliere i pomodori". Ma per la capogruppo renziana alla Camera non è la prima volta che viene presa di mira sui social. Fra le scelte degli abiti, il taglio di capelli e la sua vita privata, la Boschi resta uno dei bersagli preferiti dei leoni da tastiera.

Gli altri episodi

Nelle ultime settimane, Maria Elena Boschi è stata la protagonista del gossip sotto l'ombrellone per le foto con il fidanzato, l'attore Giulio Berruti. Ma una delle prime polemiche social era scoppiata nel lontano 2014, quando, al giuramento da ministro davanti al Presidente della Repubblica, la capogruppo di Italia Viva aveva sfoggiato un tailleur blu elettrico. Poi negli anni gli haters non hanno mollato la presa e hanno continuato prenderla di mira: dalle decolleté sul palco della Leopolda, che le valsero l'epiteto di "giaguara", fino agli abiti per le serate di gala, a cui spesso ha partecipato con il fratello. Poi anche il taglio di capelli, quella frangetta che non ha convinto proprio tutti gli utenti. Niente sfugge agli haters velenosi, ma la senatrice sembra essersi fatta la corazza e sui social continua a raccontare la sua vita in maniera sempre meno istituzionale, fra allenamenti in palestra, appuntamenti mondani e vita di coppia.