Roma, 30 agosto 2020 - Trombe d'aria, grandinate, pioggia e frane. L'ondata di maltempo che sta colpendo il Nord Italia ha già causato la morte di due bambine di 3 e 14 anni a Massa Marina, mentre sono riprese le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso da ieri, quando è stato travolto dalla piena di un torrente in località Lago Delio, nel Varesotto. Questo è il tragico bilancio fino adesso, ma l'allerta meteo rimane alto per pioggia, grandine e frane.

Marina di Massa, morte 2 bambine

Due sorelline, di 3 e 14 anni sono morte a Marina di Massa. Le due piccole erano nella loro tenda nel campeggio della località balneare, quando stamane prima delle 8 a causa di una tromba d'aria un pioppo di 4 metri, è caduto sulla piazzola occupata da una famiglia straniera composta da 5 persone. Per la bambina di 3 anni sono stati inutili i soccorsi. La sorella è morta poco dopo in ospedale. Ferita in maniera lieve anche una terza sorella di 19 anni.

Riprese ricerche del disperso nel Varesotto

Stamani sono riprese le ricerche del cercatore di funghi di 38 anni disperso da ieri pomeriggio in località Lago Delio, a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. L'uomo è stato travolto dalla piena di un torrente. Soccorso alpino,Vigili del fuoco e carabinieri sul posto.

Trento: frana sulla carrozza del treno

L'Alto Adige è stato interessato da una serie di intensi temporali la scorsa notte. Si segnalano allagamenti, smottamenti e un netto calo delle temperature nelle località di montagna. Una frana tra Campodazzo e Colma in Val d'Isarco ha interrotto la strada statale 12 del Brennero. Invece una caduta massi ha reso non transitabile anche la statale 238 delle Palade tra Lana e Tesimo. Monitorata la situazione del fiume Isarco, che ha rischiato di esondare in alcuni punti tra Bressanone e Chiusa. Resta chiusa per motivi di sicurezza la linea ferroviaria della Val Pusteria tra Valdaora e San Candido. Inoltre uno smottamento causato dalle forti piogge ha investito una delle due carrozze del treno della ferrovia della Val di Non in Trentino. Non ci feriti a Cles, precisamente tra le due stazioni della città trentina: i passeggeri diretti a Trento sono stati portati alla stazione più vicina a bordo della carrozza non danneggiata. La linea ferroviaria Trento-Malè è interrotta. Inoltre in Trentino Coldiretti segnala danni incalcolabili nelle campagne in piena stagione produttiva.

Nel Vicentino danni a 150 case ad Arzignano

Sopralluogo stamane del governatore del Veneto Luca Zaia nel vicentino, una delle zone più colpite ieri con una tromba d'aria ad Arzignano ha causato danni a 150 abitazioni e a decine di capannoni industriali e infrastrutture pubbliche.

Bomba d'acqua in provincia di Bergamo

Il maltempo non dà pace alla zona del Cusio, in provincia di Bergamo, che dopo le forti precipitazioni di ieri, poco prima delle 10 di oggi ha dovuto fare i conti con un vero e proprio inferno di acqua, vento e grandine. Una vera bomba d'acqua improvvisa e violentissima, che ha creato problemi su tutta la viabilità della zona: interrotta la provinciale della Vallestrona per piante cadute tra Canova e località Sasso.

Prato, salvata donna nell'Ombrone

Nubifragio nella notte a Prato. Stamane una donna è finita nell'Ombrone, all'altezza del Ponte delle Cicogne nel Viale Unione Europea, nel tentativo di recuperare il proprio cane. Fortunatamente una personale specializzato nel soccorso acquatico dei vigili del fuoco è riuscita a recuperare lei e l'animale dalle acque del fiume. A Siena, a causa di vento e piogge intense è crollata nella notte la vela campanaria e una porzione di copertura della chiesa di Sant'Andrea ad Asciano.

Piacenza, camper nel Trebbia

Una coppia di Modena ha rischiato di venire trascinata via dalle acque del Trebbia. I due sabato aveva deciso di trascorrere la giornata lungo le rive del fiume a Corte Brugnatella, nel Piacentino con il camper. Nel comune dell'Alta Val Trebbia avevano raggiunto tramite una strada sterrata e un guado un isolotto in mezzo al fiume. Ma non avevano fatto i conti con l'ingrossamento del fiume e sono rimasti intrappolati. A salvarli sono stati i Vigili del Fuoco di Bobbio e Piacenza: li hanno raggiunti con un gommone e li hanno portati a riva.

Rientra allerta in Liguria. Attese mareggiate

Passata la fase temporalesca di sabato mattina e il transito del fronte perturbato durante la notte, le condizioni meteo in Liguria vanno gradualmente migliorando. Arpal (Agenzia regionale politiche attive) ha modificato la chiusura dell'allerta per temporali: l'allerta giallo si concluderà alle 12. Il governatore Giovanni Toti durante il punto sul maltempo: "Resta uno strascico legato al vento" che girerà da Scirocco a Libeccio provocando un aumento delle onde: "Ci attendiamo un picco di onda" nel tardo pomeriggio. Attese in serata intense mareggiate.