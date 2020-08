Milano 29 agosto 2020 - L'ondata di maltempo attesa nelle prossime ore e per tutto il weekend sul Centro Nord sta già facendo sentire i suoi effetti. Si segnalano forti temporali, nubifragi, ma anche grandinate in Liguria, Lombardia e Veneto.

Tromba d'aria in provincia di Verona

Verona e provincia colpite da un breve nubifragio ier,i che ha causato danni e disagi, e da una forte grandinata e una tromba d'aria oggi. Il tornado si è abbattuto su Montecchia Crosara, provocando danni al palazzetto dello sport. Si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali. Problemi a Illasi e Colognola ai Colli, comuni del circondiario. Forte grandinata a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. Una tromba d'aria ha interessato anche Palù, Buttapietra e Trevenzuolo, nella frazione di Roncolevà. Acqua alta a Verona.

Bufera di neve sullo Stelvio

Sul Trentino Alto Adige è arrivato il maltempo. Ai 3.100 metri del Livrio sul ghiacciaio dello Stelvio è in corso una bufera di neve e violente raffiche di vento. Già da ieri sera la regione registrava allagamenti e tombini esplosi a Bolzano, allagamenti di abitazioni e scantinati anche a Trento, Rovereto, Pergine Valsugana e Riva del Garda. Tra venerdì e sabato vento forte e grandine hanno causato notevoli danni nei frutteti e nei vigneti della Destra Adige. Colpite le aree da Ravina ad Aldeno, Cimone e Garniga, si stimano 300 ettari danneggiati.

Novara, bomba d'acqua

Questa mattina nella zona del lago d'Orta, nel nord della provincia di Novara, si è abbbatuta una bomba d'acqua creando qualche situazione critica. La chiesa della frazione di Alpiolo, a San Maurizio d'Opaglio, sulla sponda occidentale del lago, è allagata mentre si stava celebrando un funerale. I Vigili del Fuoco hanno messo in salvo i circa 40 partecipanti.

Piogge in Liguria

Forte nubifragio nella zona di Novi Ligure in provincia di Alessandria. A Fraconalto in tre ore sono caduti 224 millimetri di pioggia. A Gavi il torrente Lemme è esondato nella zona del campo sportivo. In località Isoverde a Campomorone argini rotti anche per il torrente Verde. A Moneglia il vento ha scoperchiato il tetto dell'hotel La Romantica. A Voltri si è abbattuta una tromba d'aria ieri sera. Un ragazzo di 17 anni è stato colpito alla testa da una ondulina che si è staccata da un supermercato.

Nubifragio a Milano. Grandine a Cremona

Un violento temporale ha colpito Milano ieri sera e in nottata, provocando danni in particolare nei quartieri a nord della città. Vento e pioggia hanno scoperchiato il tetto della Rsa "Pastor Angelicurs" di via Arsia. Disagi anche in via Lagarina dove molti alberi sono crollati tagliando la strada in due. Allagato pure il sottopasso di via Cogne. Sono rimaste al buio invece via de Pisis, via Castellammare e via Lessona. Problemi per il maltempo a Sondrio dove nella sola mattinata di oggi ci sono stati una dozzina gli interventi dei Vigili del fuoco di Sondrio e del distaccamento di Morbegno, oltre ai 25 dal tardo pomeriggio di ieri a notte inoltrata. Cremona e Cremonese colpite da una grandinata violenta nel primo pomeriggio, fra le 13,30 e le 14, zona Casalasco, provocando allagamenti e danni. I chicchi grandi sono stati descritti grandi come uova, e hanno colpito la zona tra Quattrocase, Fossacaprara e Roncadello. A Casalbellotto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza di diversi alberi pericolanti. Pioggia, vento e ancora grandine hanno colito anche fra Crema e il Cremasco.