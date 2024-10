Maltempo, scuole e università chiuse a Genova, La Spezia e Savona. A Venezia si alza il Mose

08:36

Ancora frane in Liguria, evacuate tre famiglie

Da stamattina sul centro ed il levante della Liguria è scattata l'allerta arancione per temporali, ma tra la serata e la notte si sono già registrate alcune frane e smottamenti. Nella zona della via Aurelia in corrispondenza di Finale Ligure si è verificato un cedimento di un muro a secco, mentre un'altra frana si è registrata ieri sera in via Argonauti a Varazze con l'evacuazione di tre famiglie. A Genova, nella zona di Fabbriche, una frana ha isolato tre abitazioni e nel quartiere di San Fruttuoso in via delle Rovare è crollato un muro di contenimento, determinando la chiusura di un tratto di strada per rimuovere i detriti.