Magnate giapponese affitta due teatri per la mega convention

Il multimilionario giapponese Kaoru Nakajima, imprenditore nel marketing multilivello, ha affittato quattro alberghi, di cui due a 5 stelle di lusso, oltre a diversi b& b, per la sua convention in programma a Palermo per cui è previsto l’arrivo di 1.400 persone. Il tycoon del Paese del Sol levante ha anche affittato per sette giorni il teatro Politeama, gestito dalla fondazione orchestra sinfonica, dove fervono i lavori per sistemare un "pavimento"" che coprirà quello originale con le poltrone, dove si svolgeranno cene e incontri, e il teatro Massimo dove è in programma l’esibizione di artisti e musicisti, si parla anche di Matteo Bocelli, figlio di Andrea. Nei tam tam delle notizie non controllabili si vocifera anche di una esibizione di Nakajima che oltre a essere molto ricco è anche musicista e scrittore.