Macron conferma il governo Pensioni, ancora caos nel Paese L’icona Chapsal: troppa collera

di Giovanni Serafini Alla sua età – 97 anni – avrebbe tutto il diritto di ignorare i problemi delle pensioni, degli scioperi a oltranza e delle violenze. È una scrittrice famosa, ha un pubblico fedelissimo di lettori, ha pubblicato un centinaio di romanzi di grande successo), oltre a una serie di articoli, saggi, favole per bambini. Potrebbe starsene in pace nella sua bella casa di La Baule, davanti alle onde dell’Atlantico, con suo marito, i suoi amici, i suoi libri e i suoi ricordi. E invece la cronaca è sempre lì ad inquietarla, basta accendere il televisore ed ecco le immagini degli scontri a Parigi, delle moto incendiate, dell’arredo urbano devastato… Giornalista da sempre, fondatrice de L’Express, Madeleine Chapsal assiste con tristezza al ripetersi di eventi in cui rabbia e furore sembrano dominanti. Madeleine, che succede? "Non lo so, non ci capisco più niente. Che brutto periodo stiamo vivendo! Non mi piace per niente". Cos’è che non le piace? "Il disastro ecologico, che è il problema più grave per l’umanità. E poi la pandemia e il virus, con tutti quei morti. E la guerra in Ucraina. Infine, una certa perdita dei punti di riferimento culturali e artistici che sono stati i...