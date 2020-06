Otranto (Lecce), 25 giougno 2020 - Incontro ravvicinato tra una bambina di sei anni e un lupo, fortunatamente la piccola se l'è cavata con tanta paura e solo il vestitino stracciato, ma nessuna ferita. E' successo in un villaggio turistico di Otranto, nella zona dei Laghi Alimini, dove da qualche settimana era stato avvistato un esemplare di un anno e mezzo circa aggirarsi. Il lupo più di una volta si era avventurato tra la pineta e la spiaggia, frequentata da molti bagnanti. Il suo atteggiamento, apparentemente innocuo e giocoso, però aveva suscitato più curiosità che paura, nonostante gli esperti avvessero avvisato tutti del rischio di possibili comportamenti da predatore vero.

La sua presenza era stata da tempo segnalata dagli operatori turistici al sindaco di Otranto e ai Carabinieri Forestali. Ora il problema è giunto anche all'Istituto Superiore per la Protezione e alla Ricerca Ambientale (Ispra), dove si sta preparando un piano di cattura dell'animale.

La piccola stava giocando con altri tre amichetti, in presenza dei genitori. Il gruppetto si trovava nella pineta che collega residence degli Alimini. A un certo punto è sbucato il lupo, e ha subito puntato la piccola. L'animale ha tentato di azzannare la bimba, o forse voleva solo giocare, ma ha strappato solo il vestito della piccola, sfiorandole una gamba, poi è stato messo in fuga.

Il comandante dei Carabinieri Forestali di Lecce, il colonnello Jacopo Ristori, non pensa si trati di un atteggiamento aggressivo da parte dell'animale: "E' strano che l'attacco di un lupo si concluda con un buco in un vestito", ma è più propenso a pensare a un caso di "eccessiva confidenza che l'esemplare mostra nei confronti dell'uomo, che poi è il motivo per cui gli enti competenti si sono già attivati per risolvere il problema".

Uno dei video del lupo risalente ai giorni scorsi, e postato sul sito Facebook "Canis lupus italicus - Lupo appenninico"