Luigi Izzo ucciso a Castel Volturno, la moglie: sola con 3 bimbi. Chiedono sempre di lui

Castel Volturno (Caserta), 13 novembre 2022 - Luigi Izzo: lo strazio della moglie Federica Sautto dopo il delitto che ha sconvolto Castel Volturno (Caserta) una settimana fa. Lui, 38 anni, barbiere conosciuto da tutti, era papà di tre bambini piccoli. La moglie, 32enne e già vedova - assistita dall’avvocato Ferdinando Letizia - lo ha visto morire davanti ai suoi occhi. Il killer è in carcere assieme al figlio 27enne, accusato di concorso in omicidio.

Federica: suo marito Luigi aveva provato a fare da paciere in una rissa dove era stato coinvolto il fratello. Perché è stato ucciso? La voce al telefono si incrina, il tono è incredulo e sgomento assieme. Risponde: “Io non lo so, non l’ho capito. Se potessi incontrarli, gli chiederei proprio questo: perché? Perché me lo avete ammazzato? Non c’è logica. Perché mi avete tolto la cosa più bella della vita? Nessuna giustizia, nessun risarcimento potranno mai ridarmi mio marito. Luigi per me era tutto, era l’amore”. Ha chiesto aiuto per i suoi bambini? "Sì, il pensiero fisso sono loro, i miei figli. Troppo piccoli: hanno 6, 5 e 2 anni appena. Chiedono del padre in continuazione. Ho dovuto chiamare una psicologa per fare terapia a casa".

