Roma, 7 luglio 2018 - Allarme listeria in Europa. Dalla Germania al Regno Unito, passando per l'Italia: crescono i ritiri di prodotti surgelati contenenti mais e verdure, a seguito del possibile rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio in grado di causare la listeriosi, malattia grave, con elevati tassi di ricovero ospedaliero e mortalità. Il Listeria monocytogene, che ha provocato un epidemia dal 2015 che nel vecchio continente ha causato 47 casi e 9 decessi, si trasmette attraverso cibi contaminati ma viene ucciso con la cottura sopra i 65 gradi. Diversi i marchi coinvolti nell'operazione precauzionale: i ritiri fanno seguito a una segnalazione di allerta europea proveniente dall'Ungheria. "Al momento non risultano focolai di Listeria in Italia ed il ritiro dei prodotti sono effettuati in via precauzionale - spiega il ministro della Salute, Giulia Grillo -. Sto seguendo con la massima attenzione la vicenda. I miei uffici hanno subito predisposto tutti i controlli e le misure necessarie".

ITALIA - Oggi in Sicilia sono stati ritirati nei punti vendita Lidl - a scopo precauzionale - due prodotti surgelati a marchio Freshona. L'annuncio da parte dell'azienda belga Greenyard, è sul sito della Lidl. Ecco, nel dettaglio, i lotti ritirati: Art. 79520 "Freshona" Mais surgelato, 450g. Codice a barre 20417963; Art. 12105 "Freshona" Mix di verdure surgelate, 1000g - Assortimento Gemusemix - Mix di verdure. Codice a barre 20039035.

Parallelamente, anche Findus ha tolto dal mercato quattordici lotti di minestrone. "La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti - si legge sul sito web dell'azienda - è stata presa a seguito della segnalazione della del fornitore Greenyard di una potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo". I lotti interessati dal ritiro sono: Minestrone Tradizione da un KG (L7311, L7251, L7308, L7310, L7334); Minestrone Tradizione 400g (L7327, L7326, L7304 e L7303); Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g (L7257, L7292, L7318, L8011) e Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g (L7306).

NEL RESTO D'EUROPA - In Austria, riporta il sito web della Kleine Zetung, principale quotidiano nazionale, a finire nel mirino sono i prodotti di marchio Penny, venduti nell'omonima catena di supermercati, in particolare i mix di verdure messicane, fritte, borgognona e balcaniche. In Germania il mix di verdure Freshona Gem-semix e il mais dolce da un chilo venduto dai supermercati Lidl. Nel Regno Unito, dove due persone lo scorso anno sono morte per listeriosi, 43 prodotti a base di mais dolce sono stati ritirati dal principale fornitore di supermercati Greenyard Frozen UK. Tra quelli colpiti, riporta la BBC online "i prodotti a marchio proprio di Tesco, Aldi e Sainsbury".