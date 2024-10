Lampedusa, mille migranti sbarcati in 24 ore

Lampedusa, 15 ottobre 2024 – Mentre i primi 16 migranti sono in viaggio verso i centri di accoglienza in Albania, in 24 ore a Lampedusa sono sbarcati 1.000 clandestini.

Un barcone carico di migranti in arrivo al porto di Lampedusa

Mille sbarchi in 24 ore

Nell'isola dopo i 23 sbarchi di ieri con l'approdo di complessive 960 persone oggi sono arrivati altri 53 migranti sbarcati dalla nave della ong Mar Jonio. All'hotspot di Lampedusa, dopo il trasferimento di 233 ospiti, attualmente sono in 946. Oggi è iniziato il trasferimento di 220 migranti con il traghetto di linea per Porto Empedocle. Nel pomeriggio altri 168 saranno imbarcati su un volo Oim per Milano. Gli ultimi, in ordine di tempo, 26 migranti sbarcati a Lampedusa sono stati portati al molo commerciale dalla nave ong Nadir.

I trasferimenti in Albania

Ieri, come detto, la nave Libra della Marina Militare è partita da Lampedusa con a bordo un gruppo di migranti destinati ai centri di accoglienza – prima di Schengjin e poi di Gjiader – in Albania, diventati ufficialmente operativi. Si tratta del primo trasferimento in assoluto dopo l’accordo tra il governo Meloni e quello del premier albanese Edi Rama, firmato nel novembre 2023. L’arrivo in porto è previsto per oggi.

Ultimi sbarchi

Gli ultimi sbarcati a Lampedusa sono bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani e siriani che hanno riferito ai soccorritori di essere partiti dal porto libico di Zuwara, pagando 6 mila dollari a testa per la traversata affrontata su un gommone di 8 metri. Inoltre a Porto Empedocle è giunta la nave della ong Mare Jonio a cui la direzione centrale dell'Immigrazione, ieri sera, ha assegnato il porto sicuro. A bordo 58 migranti salvati nel Canale di Sicilia e destinati all'hotspot di contrada Caos.