Ladri a casa Simeoni, rubato l’oro olimpico "Ridatemi la medaglia"

Furto in casa di Sara Simeoni a Rivoli Veronese, in provincia di Verona. I ladri "purtroppo mi hanno rubato la medaglia olimpica", quella conquistata alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, dice Simeoni. Quando i ladri sono entrati in casa sua e del marito Erminio Azzaro, l’ex campionessa olimpica del salto in alto si trovava a Scandiano per la presentazione del suo libro ‘Una vita in alto’. I ladri sembrava avessero rubato anche le altre due medaglie olimpiche, gli argenti di Montreal 1976 e Los Angeles 1984, ma Sara è riuscita a ritrovarle dopo aver sistemato l’appartamento messo a soqquadro.

All’interno della casa non c’era nemmeno il figlio Roberto perché era uscito. I ladri hanno avuto tempo di rovistare in ogni stanza trovando oggetti di valore affettivo, quali anelli e collane, e sportivo. Sara Simeoni ha scoperto il furto solo al rientro a casa e dopo la denuncia ai carabinieri ha lanciato un appello ai ladri: "Restituitemi l’oro vinto a Mosca".