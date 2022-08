La scelta di Serena "Lascio il tennis Voglio essere felice nel ruolo di mamma"

di Riccardo Jannello L’annuncio dell’atteso ritiro è glamour, ma viste le circostanze ci sta: un post su Instagram accompagnato dalla copertina di Vogue con Serena Williams – 41 anni il 26 settembre – in un aderente vestito azzurro. "Arriva – scrive la tennista dei record – un momento in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa. Quel momento è sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il tennis. Ma ora il conto alla rovescia è iniziato. Devo concentrarmi sull’essere mamma, i miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente una Serena diversa, ma semplicemente eccitante. Mi godrò le prossime settimane". Nel numero di settembre la tennista ha scritto un articolo in prima persona per spiegare le motivazioni del gesto ormai irrinunciabile, che avverrà dopo gli Us Open (inizio il 29 agosto). Il titolo è semplice: "L’addio di Serena". Ha scelto la famiglia. La notizia è diventata pubblica poche ore dopo la vittoria (dopo 430 giorni) nel primo turno di Toronto contro la spagnola Nuria Parrizas Diaz, la prima gara alla quale la figlia Olympia ha assistito dal vivo. La tennista di Saginaw (Michigan), ma cresciuta a Compton a sud di Los Angeles coi genitori Richard e Oracene Price – guardia giurata di origine nigeriana lui, infermiera lei -, la sorella maggiore (di un anno) Venus – divenuta la prima giocatrice di colore numero uno al mondo – e tre figlie della madre avute da una precedente relazione, ha conosciuto ciò che vuol dire una famiglia complessa e allargata – ha almeno sette fratellastri da parte di padre – e con poche possibilità economiche. Ora, proprio in nome della sua di famiglie, lascerà il tennis dopo aver guadagnato solo di premi oltre 90 milioni di dollari. Ha investimenti nel mondo della moda e nell’imprenditoria sportiva. Ma vuole esaudire il desiderio ...