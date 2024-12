La moglie ammalata. Il marito: sempre pronti: "Non puoi mai staccare"

Stefano Romagnoli, 68 anni, di Empoli, da 8 è il caregiver di sua moglie, oggi ricoverata in una Rsa.

Da quando sua moglie ha avuto bisogno di assistenza?

"Dopo un’iniziale ipotesi di depressione, 8 anni fa la diagnosi è stata di una patologia neurologica degenerativa. In pochi mesi l’ha portata a essere sempre meno autosufficiente".

Come si è preso cura di lei?

"I primi 3-4 anni è andata abbastanza bene: era spaesata, ma ancora autosufficiente. Siamo riusciti a fare dei viaggi all’estero, come tanto le piaceva. Ne avevamo programmato anche uno per questo 2024, per festeggiare i nostri 40 anni di matrimonio".

Poi cos’è accaduto?

"C’è stato un episodio di epilessia grave. Non poteva più restare da sola. Io lavoravo ancora. A casa si alternavano 3 assistenti in mia assenza, poi tornavo e ci pensavo io. Ancora camminava. Il lockdown da Covid ha peggiorato la situazione, per una malattia ai denti che abbiamo potuto affrontare in ritardo costringendola a una dieta frullata. Fino alla scorsa estate".

Cosa è successo?

"Un secondo attacco epilettico, ancora più grave, l’ha portata al ricovero in ospedale. Dopo pochi giorni, sono stato ricoverato anche io per un problema. Mentre ero in reparto, mi hanno avvisato che la rimandavano a casa. Ma io non c’ero".

Cosa ha fatto?

"Mi sono attaccato al telefono dal letto di ospedale per trovarle una sistemazione finchè non ho trovato un posto in una Rsa".

La va a trovare?

"Tutti i giorni. Spesso non mi riconosce. Ma quando lo fa e mi sorride, mi rende l’uomo più felice del mondo".

Quanto spende?

"Ogni mese 3400 euro. Avrei diritto a 1600-1700 di quota sanitaria. Ma quando mia moglie è entrata in struttura era 76° in lista di attesa. Oggi, dopo 14 mesi, è 80°".

Ce la fa?

"Grazie al lavoro di una vita e a tanti risparmi in famiglia, posso ancora permettermelo, ma chi ha uno stipendio normale, come fa? Ci sono tante incongruenze nel sistema".

m. p.