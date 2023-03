La guerra dei combustibili Ue con Berlino, sì ai sintetici Sconfitta la linea italiana Fratin: scelta irragionevole

di Antonio Troise Hanno sperato fino all’ultimo che nell’accordo fra Bruxelles e Berlino ci fosse spazio anche per la proposta italiana sui bio-carburanti. Ma alla fine, nei delicati equilibri dell’Ue, la Meloni è tornata a mani vuote. Anzi, con un’intesa che, di fatto, penalizza ancora di più la filiera tricolore dell’automotive. Un doppio schiaffo. Ancora più amaro dopo la lettera inviata qualche giorno fa alla presidente della Commissione Ue e firmata dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, da quello dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin e dal vicepremier, Matteo Salvini. Tutto inutile, perché alla fine Berlino ha sfruttato proprio la posizione di Roma per diventare l’ago della bilancia nel voto al Consiglio europeo, ultimo passaggio per l’adozione della legge, portando a casa il via libera agli e-fuel, i carburanti sintetici dove la Germania è leader, e sbarrando la strada ai biocarburanti, che avrebbe aperto grossi spazi produttivi all’Italia. Unica consolazione è che dal 2035 i motori termici continueranno ad essere prodotti e commercializzati. Gilberto Fratin non nasconde il suo rammarico in una nota ufficiale. "Contiamo che l’Europa non si dimostri irragionevole e sorda ai richiami che provengono da un Paese fondatore, impegnato a centrare, anche in anticipo, gli obiettivi che porteranno...