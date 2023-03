"La destra dimentica gli obiettivi"

"Il Pnrr è un’occasione straordinaria per il rilancio del nostro Paese, ma la destra dimentica le direzioni degli investimenti verso la conversione ecologica, della trasformazione digitale e del contrasto alle diseguaglianze sociali e territoriali, per questo vigileremo attentamente sull’attuazione di questi progetti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein. "Abbiamo elementi di preoccupazione perché questo governo, oltre a chiedere flessibilità e margini di cambiamento, non ha una chiara idea dell’obiettivo di questo strumento", ha aggiunto ricordando che l’Italia non può "mancare quegli obiettivi"