Incidente domestico, addio all’erede del birrificio Moretti

È morta ad 81 anni Annalena Menazzi Moretti, l’erede del birrificio Moretti, acquisito dal gruppo Heineken. La donna è deceduta venerdì scorso all’ospedale di Pescara a causa di un incidente domestico. Appassionata di arte, l’anziana nel corso degli anni ha promosso mostre e iniziative culturali a Pescara. Nata a Udine si era trasferita nel capoluogo abruzzese negli anni 60. I funerali si sono svolti a Pescara sabato pomeriggio, nella chiesa di San Pietro Apostolo. In un’intervista al Messaggero, Moretti diceva: "Non mi sono fatta mancare niente, ma le mie trasgressioni non sono mai culminate in eccessi pericolosi. Ho solo inseguito i sogni perché sono loro che ci aiutano a dimenticare le miserie quotidiane. Sogno anche oggi quando ascolto la musica. Sono una vecchia signora serena che non ha velleità di piacere, al contrario di tante mie coetanee che, per la smania di essere ammirate, cadono nel ridicolo". Moretti aveva ricevuto una rigida educazione. Aveva studiato in un collegio svizzero e le erano state impartite lezioni di una istitutrice olandese.