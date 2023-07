Incidente sulla A24: morto un operaio travolto da un camion nei pressi del casello di Avezzano

Avezzano, 28 luglio 2023 - Incidente mortale sulla autostrada A24: nei pressi del casello di Avezzano un operaio che stava lavorando in un cantiere è stato travolto da un camion. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. La polizia stradale di Avezzano sta effettuando i rilievi e indagando per capire la dinamica dell'incidente che è costato la vita all'operaio.

(Articolo in aggiornamento)