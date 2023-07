Incendio a Torre Mozza, fuga dei bagnanti dalla pineta di Ugento. Paura per i villaggi turistici

Lecce, 27 luglio 2023 – Ancora fiamme in Salento: dopo l’incendio a San Cataldo , stavolta è la pineta della marina di Ugento a bruciare. Un fronte di fuoco ha costretto i bagnanti della nota località turistica di Torre Mozza a lasciare di corsa il lido. Siamo nel Leccese, estremità Sud della Puglia, sulla punta del tacco dello Stivale.

Qui sono al lavoro vigili del fuoco e 5 squadre di volontari della protezione civile con l’aiuto di due canadair e il supporto della polizia locale. Le autorità hanno evacuato la spiaggia, e anche una struttura ricettiva, l'antica masseria di Rottacapozza. L’incendio, partito proprio in questa zona, ha già distrutto alcune auto, progredendo per 2-3 chilometri a Sud fino a Lido Marini. E ora si teme che il rogo possa raggiungere i villaggi turistici.

Ugento: incendio sulla marina. I bagnanti lasciano le spiagge. In azione un canadair (via Facebook Ugento Online)

Il forte vento di tramontana delle ultime ore sta rendendo ancora più difficile le operazioni di gestione e spegnimento delle fiamme.

Un incendio ha colpito anche il litorale adriatico della marina di Corsano nella mattinata di oggi: ettari di macchia mediterranea sulla costa sono già andati in fumo e le fiamme avanzano verso l'interno. La situazione sulla marina di San Cataldo, vicino Lecce, è ancora monitorata. Da domenica in Puglia i vigili del fuoco sono stati impegnati in 900 interventi per roghi.