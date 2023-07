Incendi: a Vieste (Foggia) evacuati 3 campeggi affollati di turisti. “Noi svegliati dal fuoco”

Vieste (Foggia), 25 luglio 2023 – Risveglio col fuoco per oltre un centinaio di turisti in tre campeggi nel lungomare di Vieste (Foggia). “Alle 5 del mattino - racconta uno dei gestori – siamo stati svegliati dalle fiamme. I tre camping sono stati evacuati, per fortuna non risultano conseguenze sulle persone. Le strutture sono molto vicine, il vento caldo ha sicuramente alimentato le fiamme”.

Incendio: a Vieste (Foggia) evacuati 3 camping

L’incendio si è sviluppato in località Reginella. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali, agenti di polizia locale e volontari della protezione civile. Al momento non sono stati segnalati feriti.