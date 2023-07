Incendi in Sicilia, la foto simbolo: vigili del fuoco stremati sul marciapiede

Palermo, 27 luglio 2023 – I vigili del fuoco stremati dopo non si sa quante ore di lavoro. La foto scattata a Lentini è emblematica dell’emergenza che sta vivendo la Sicilia in questi giorni, divorata dagli incendi.

Da Trapani a Siracusa, i roghi stanno impegnando senza sosta i pompieri, che in un’immagine pubblicata ieri da Sicilia News sono immortalati sul marciapiede, accasciati dopo uno sforzo massacrante.

I numeri li ha dati il presidente della Regione Nello Musumeci: “Sono 2.800 gli uomini impiegati in Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Lombardia in 2.700 interventi”. E questo solo in 12 ore.

Vigili del fuoco esausto a Lentini (Sicilia News / Ansa)

Ieri il dipartimento sicurezza della Cisl parlava di “personale allo stremo delle forze” con “turni raddoppiati di 24 ore”, senza pause, “passando da un intervento all'altro”. Qui si parla della provincia di Messina ma la situazione è diffusa, come dimostra proprio questa foto scattata nel Siracusano. Rispetto all’emergenza i mezzi e le risorse umane non sproporzionati e non solo in Sicilia. A parlare di turni raddoppiati nel Sud Italia è anche la Fp Cgil Vigili del fuoco. E’ successo anche in Calabria e in Puglia, dove la Uil ieri denunciava “le condizioni di assoluta insicurezza in cui centinaia di vigili del fuoco pugliesi sono costretti a operare per garantire la salvaguardia delle comunità e del territorio”.

"Il raddoppio dei turni del personale non può continuare ad essere la soluzione per affrontare situazioni così devastanti – sono parole del segretario generale della Fns Cisl, Massimo Vespia –. Così facendo, si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e quella dei Vigili del fuoco”. I sindacati chiedono il potenziamento degli organici e degli automezzi “con una misura normativa straordinaria”. L’appellativo ‘eroi’ e le pacche sulle spalle non bastano più.