Tredicenne annega in mare mentre fa il bagno con gli amici a Pescara: ripescata in fin di vita, non ce l’ha fatta

Pescara, 24 luglio 2025 – È morta annegata in mare davanti a uno stabilimento balneare la ragazzina 13enne ritrova in fin di vita a Pescara. I soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduta durante la disperata corsa verso l’ospedale.

La tragedia è accaduta questo pomeriggio in un tratto di costa della zona centrale della città abruzzese. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza – che sarebbe di origine straniera – stava facendo il bagno con alcuni amici che all'improvviso l'hanno persa di vista. Subito hanno lanciato l'allarme, dando avvio alla ricerche.

Dopo avere perlustrato lo specchio di mare per oltre un'ora, la ragazzina è stata individuata e portata a riva per le manovre di rianimazione, prima di essere trasferita in ambulanza all'ospedale dove, però, è giunta, purtroppo, ormai senza vita. Troppi i casi che si stanno verificando in Italia: l’annegamento è la terza causa di morte tra bambini e giovanissimi.

Ritrovata in acqua: era in fin di vita

Doveva essere un pomeriggio di svago e di gioco con gli amici, ma invece si è trasformato in una tragedia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con elicottero e mezzi di terra, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, Polizia Locale e i sanitari del 118. Dopo le ricerche durate oltre un'ora, la ragazzina è stata individuata e portata a riva per le manovre di rianimazione, prima di essere trasferita in ambulanza all'ospedale dove, però, è giunta, purtroppo, ormai senza vita.

Continuano le ricerche del 16enne scivolato nel Po

Dramma anche sul Po, dove un ragazzo di 16 anni di origini egiziane, sprofondato nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque del fiume all'altezza del Ponte della Becca, comune di Linarolo, nel punto in cui il Ticino confluisce nel Po, in provincia di Pavia. Il timore è che il corpo del giovane possa essere stato trascinato lontano dalle correnti, che in quel tratto risultano particolarmente forti.

Sulla ricostruzione del fatto, era circolata inizialmente una prima versione seconda la quale il 16enne si sarebbe tuffato in acqua con i suoi due fratelli. In realtà nelle ultime ore è emersa un'altra ricostruzione. Il giovane voleva solo mettere i piedi in acqua, per provare un po' di refrigerio. Non era lontano dalla riva, quando forse è inciampato o è sprofondato nel fondale che risulta spesso insidioso. A quel punto sarebbe stato spinto al largo dalle correnti.

Il padre vedendolo in difficoltà, ha cercato di salvarlo, lanciandosi in acqua dopo aver trattenuto un secondo figlio impedendo così così che anche lui cadesse in acqua, ma non c'è stato nulla da fare. Una scena alla quale hanno assistito altre persone che in quel momento erano nella spiaggia sotto il Ponte della Becca, uno dei punti di maggiore ritrovo nel Pavese per gli amanti del fiume. L'allarme è scattato subito. Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto i vigili del fuoco, con un elicottero da Varese e sommozzatori del comando regionale di Torino.