Strage di Brandizzo, chiusa l’inchiesta sulla morte dei 5 operai: cade l’accusa di omicidio volontario

Roma, 24 luglio 2025 – La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo (Torino) costata la vita a cinque operai, quattro dei quali residenti tra Vercelli e Borgo d'Ale. Quella maledetta notte fra il 30 e il 31 agosto 2023 Michael Zanera di 34 anni, Giuseppe Sorvillo (43), Saverio Giuseppe Lombardo (52), Giuseppe Aversa (49) e Kevin Laganà (22) furono travolti e uccisi mentre lavoravano sui binari nella stazione di Brandizzo, investiti da un treno in transito sulla linea Milano-Torino, in viaggio a 160 chilometri all'ora. Gli operai, tutti dipendenti della Sigifer di Borgovercelli, mentre si trovavano al lavoro sui binari, vennero travolti dal treno. Le conclusioni della procura hanno fatto cadere l'accusa più grave ipotizzata all'inizio delle indagini, quella di omicidio volontario con dolo eventuale.

Le 5 vittime di Brandizzo

Indagati anche i sopravvissuti

I 24 indagati – 21 persone fisiche e 3 società – sono accusati a vario titolo, di omicidio colposo. Tra le persone indagate figurano Antonio Massa, in qualità di dipendente e capo tecnico di Rfi e Andrea Girardin Gibin, capo squadra Sigifer, che secondo l'accusa, quella notte non avrebbero impedito che gli operai iniziassero i lavori all'interno dell'infrastruttura ferroviaria prima che fosse ottenuta l'interruzione della circolazione. Anche Gianpiero Strisciuglio all'epoca dei fatti ad di Rfi e Vera Fiorani, fino al giugno 2023 ad di Rfi figurano nell'elenco delle persone a cui la procura di Ivrea ha notificato la chiusura indagini. Entrambi sono chiamati in causa in qualità di datori di lavoro. Indagati anche gli unici due sopravvissuti. Quella notte sui binari morirono Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, la più giovane delle vittime, 22 anni, Giuseppe Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera.

La ricostruzione

Il 30 agosto 2023 doveva essere una notte di lavoro senza particolari criticità sui binari della linea ferroviaria regionale Milano-Torino. La squadra di operai è composta da 7 persone: 6 di loro (cinque operai e un caposquadra) sono dipendenti della Sigifer di Borgovercelli, una ditta appaltatrice esterna di Rete ferroviaria italiana. Quando il gruppo, intorno alle 23.30 arriva alla stazione di Brandizzo, nessuno poteva immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco, e che è fissato in due drammatici documenti: un video girato con il telefonino dal più giovane degli operai morti, il 22enne Kevin Laganà, e dalla registrazione dell'ultima telefonata tra Massa e la dirigente movimento della stazione di Chivasso. Il video lungo quasi 7 minuti è stato postato sui social pochi minuti prima della tragedia. Si sente una voce, presumibilmente del tecnico Rfi, che dice: “Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte eh?”. Uscite da quella parte perché i treni passano qua, dovrebbero passare gli ultimi treni”, si sente. Kevin chiede: “Questo è già interrotto?” (riferendosi al binario, ndr) e la voce gli risponde: “Questo è interrotto”.

Reato di disastro ferroviario

La chiave della tragedia, per la quale secondo la procura di Ivrea è configurabile anche il reato di disastro ferroviario, è tutta qui: secondo le conclusioni dei magistrati (Valentina Bossi e Giulia Nicodemi coordinate dal procuratore capo Gabriella Viglione) i lavori sui binari erano cominciati “in assenza di interruzione della circolazione”. In quelle stesse ore era infatti previsto il passaggio di tre treni: uno di linea, uno di servizio e un terzo convoglio all'1.30. Stando alle registrazioni, alle 23.30, la sala operativa avrebbe fornito all'addetto Rfi a Brandizzo delle fasce orarie nel corso delle quali effettuare i lavori, in relazione ai previsti passaggi dei treni, ma nessun via libera ad avviare il cantiere. Il primo treno di linea transita alle 23.30; il secondo convoglio, lanciato a 160 chilometri l'ora, travolge e uccide gli operai. Come si vede nelle immagini del circuito di sorveglianza i corpi dei cinque operai sono stati trascinati per 500 metri, fino a quando il convoglio riesce a frenare e fermarsi.

La procura: catena di omissioni e negligenze

La strage è documentata nell'ultima telefonata tra Massa e la dirigente movimento di Chivasso. Prima che la linea cada, si sente sopraggiungere il convoglio. Quando Massa, pochi secondi dopo, riesce a ricontattare Chivasso, la tragedia è già avvenuta: “Sono tutti morti”. Dall'avviso di chiusura delle indagini preliminari emerge che i magistrati attribuiscono la morte degli operai ad una catena di omissioni e negligenze: non un caso isolato frutto della valutazione errata del caposquadra, ma una sorta di ‘prassi’ consolidata negli interventi sulla rete ferroviaria. In particolare, Rfi è accusata del fatto che, pur avendo adottato un modello organizzativo e di gestione, non lo avrebbe “efficacemente attuato, risultando lo stesso privo di concreta capacità operativa”.