Molfetta, in fiamme l'ex parco divertimenti 'Miragica'. Il fumo invade la SS 16 Bis

Bari, 18 luglio 2022 - Un grande incendio è divampato questa mattina a Molfetta (Bari) presso l'area dell'ex parco divertimenti 'Miragica', nella zona industriale. Poco prima di mezzogiorno il fuoco ha interessato tutta la zona, una densa colonna di fumo nero ha invaso la strada statale 16 bis. Il fumo è visibile anche dalla città.

Sul posto i Vigili del Fuoco stanno facendo il possibile per spegnere il rogo, e la Polizia locale di Molfetta sta cercando di regolare la circolazione sulla SS 16 Bis, verso Nord in direzione Bisceglie, che ha subito forti disagi. Non è ancora chiaro se l'incendio è doloso, e da dove è partito: dalle sterpaglie all'interno o all'esterno del parco, ormai chiuso dal novembre 2018, e lasciato in abbandono.