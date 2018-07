Roma, 24 luglio 2018 - Svolta nel caso Ilva. Il governo ha annunciato l'avvio di un procedimento per valutare l'eventuale annullamento della gara per la cessione dello stabilimento ad ArcelorMittal. Proprio oggi la società aveva presentato una proposta migliorativa sia sul fronte ambientale sia su quello occupazionale. Ma potrebbe non bastare. Il ministero dello Sviluppo economico fa sapere in una nota che a seguito delle verifiche interne sul dossier e del parere fornito dall'Anac, "si ritiene che ci siano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale annullamento in autotutela del decreto del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della gara".

Nella nota il ministro Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi aveva espresso pesanti "dubbi" sulla gara di aggiudicazione, spiega: "È un procedimento disciplinato per legge che durerà 30 giorni. Un atto dovuto per accertare i fatti a seguito delle importanti criticità emerse". Di Maio annuncia inoltre che domani incontrerà "i vertici di ArcelorMittal per proseguire il confronto sull'aggiornamento della loro proposta".